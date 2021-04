Amerikansk koronavirus i Midtre Gauldal og nye smittetilfeller

Nyheter

To voksne og to ungdommer er meldt smittet i dag fredag. Dermed har Midtre Gauldal 26 smittede i smitteutbruddet som startet på tirsdag.

Tre av de smittede er nærkontakter av bekreftet smittet, mens den fjerde er ifølge kommunen, blitt smittet uten å fylle definisjonen på nærkontakt.

Ifølge tilbakemeldinga ordfører Sivert Moen har fått fra kommuneoverlegen, er det ingen av de smittede som er blitt så syke at de er blitt lagt inn på sykehus. I fjor kom i alle fall en koronasyk fra Midtre Gauldal på sykehus.

Mutert virus fra California

- Vi tror at vi kan ha funnet smittekilden til utbruddet. Tilbakemelding fra mikrobiologisk avdeling ved St Olavs hospital, er at vi har å gjøre med en sannsynlig California-mutasjon. Dette er av samme type som har forårsaket det store utbruddet i Steinkjer. Vi har grunn til å tro at disse utbruddene har en forbindelse. Årsaken til at vi tror og mener å kunne vite dette, er et svært nitidig og eminent stykke arbeid av våre smittesporere, melder kommunen i ei pressemelding.

500 er i karantene, mens noen av de rundt 500 i ventekarantene har kommet ut av sistnevnte. I Melhus kunne 10. trinn på Gimse ungdomsskole gå ut av ventekarantene fordi nærkontakt hadde negativ test.

Rennebu kommune melder at kommunen har 10 nærkontakter til smittetilfeller i Midtre Gauldal, og kommunen har åpen koronatelefon i helga.

Ifølge ordfører Moen ser kommunen ingen grunn til å anmelde noen for eventuelt brudd på nasjonale retningslinjer, når det gjelder starten på smitteutbruddet.

Har tatt flere hundre telefoner de tre siste dagene - På rådhuset sitter smittesporer-korpset vårt. De er veldig drillet og veldig flinke, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

Når det gjelder testing i helga, henviser Midtre Gauldal kommune til teststasjonen i Trondheim. Mandag åpner teststasjonen på Støren igjen.

10.trinn fikk gladmelding om karantene Hele 10. trinn ved Gimse ungdomsskole ble satt i ventekarantene.

Kommunen har bestemt seg for å følge vaksinasjonsprogrammet slik det var planlagt, og gjenåpner sykehjemmene for besøk med nye besøksregler. Rådhuset er fortsatt stengt.

Koronatelefonen er åpen på lørdag og søndag mellom klokka 10 og 14.

Lokal forskrift

Midtre Gauldal formannskap har vedtatt en lokal forskrift som gir rødt nivå på skoler og i barnehager. Dette gjelder også Voksenopplæringa og kulturskolen. Rødt nivå innebærer ikke stengte skoler fordi det er bare Helsedirektoratet som kan bestemme det ifølge kommuneoverlegen. I stedet kan det bli fysisk undervisning i små grupper. Det er påbud for bruk av munnbind i butikker, i kollektivtrafikk, i drosjer, i det offentlige rom og der det ikke er mulig å holde avstand.

Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller, kulturhus, kino og bingo er stengt, og det er skjenkestopp. For religiøse seremonier er det tillatt å være maksimalt 30 personer, og alle må sitte på tilviste plasser.

Endret forskriften: Kan ha bare 30 i begravelser Ett smutthull i den lokale forskriften er nå luket vekk av formannskapet.