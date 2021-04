10.trinn fikk gladmelding om karantene

Nyheter

Fredag kom gladmeldinga til 130 elever ved Gimse ungdomsskole at de er ute av ventekaranten. Hele 10. trinn ble satt i ventekarantene på grunn av smittesituasjonen. Ventekarantene innføres som et føre var-prinsipp der også nærkontakter til nærkontakter må gå i karantene. Elevene måtte ha hjemmeundervisning, og ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) opplyste at ventekarantenen medførte at en treningskamp i Gruva måtte avlyses.