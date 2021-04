Melhus kommune forklarer hvorfor kommunen sliter med å få tak i leger

Nyheter

Mandag ble Gaula legesenter stengt fordi bare legevikaren var igjen etter at den eneste fastlegen ble sykemeldt. Det skal også ha vært sykdom blant øvrig personell slik at ingen kunne besvare telefonhenvendelser. Pasienter som hadde legetime på mandag, mistet timen sin. Tirsdag var det fortsatt en kritisk situasjon, og folk ble bedt om ikke å kontakte legesenteret såfremt det ikke var en akutt situasjon. Melhus kommune opplyser at kommunen har fått tak i legevikar for å kunne opprettholde drift ved legesenteret.