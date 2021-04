Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Mandag ettermiddag er det registrert ett nytt tilfelle av covid-19 i Melhus. Dermed står Melhus på 69 tilfeller av dette koronaviruset.

Rådmann Katrine Lereggen sier til Trønderbladet at kommunen ikke har fått beskjed om at det er noen bosatt i Melhus, som er smittet og at det kan dreie seg om en person som er folkeregistrert i Melhus og bosatt et annet sted. Om den smittede personen er bosatt i Melhus, vil kommunen ifølge rådmannen, starte smittesporing.

Over 10.000 testet og slik går det med vaksineringa I Melhus er det personer i 70-årene som får koronavaksine, og så er det noen langt yngre som har fått sitt første stikk.

Tirsdag er det formannskapsmøte i Melhus, og Lereggen opplyser at rådmannen ikke vil legge fram en sak om gjenåpning av idrettshaller og svømmehaller for voksne så lenge de strenge nasjonale tiltakene består. Regjeringa har forlenget tiltakene til onsdag, og Lereggen sier at kommunen ikke vet noe mer om eventuell forlengelse av de nasjonale tiltakene før regjeringa offentliggjør dem på pressekonferansen.

- Tilbakemeldinga fra Statsforvalteren er at det er lavt smittetrykk i den delen som er sør for Trondheim, sier Lereggen.

Melhus, Midtre Gauldal og Skaun har lenge stått uten nye smittetilfeller, og det har vært knyttet spenning til om påskeferien ville gi seg utslag i oppblomstring av covid-19.

Saken oppdateres!