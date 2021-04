Et stykke unna stranda

Nyheter

Denne veien har navn som indikerer at det er ei strand i nærheten, men hvor den omtalte stranda er, er litt uklart. Det er riktignok vann å bade i, i nærheten. Men badeplassen er ikke å anbefale på grunn av strømmer og overraskende dype kulper, og det har vært fatale hendelser i vannforekomsten. Vann kan for øvrig skape utfordringer på dette stedet, og utbyggere må regne med å sørge for at boliger ikke blir overflommet. Langs denne veien er det næringsvirksomhet, en barnehage og boliger. Et forsamlingshus har også stått her. På folkemunne kalles stedet også for Vestbredden.