Vil gi en mer rettferdig fordeling av førerprøver

Nyheter

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Statens vegvesen nå trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for førerkort klasse B. Tiltaket er midlertidig og innføres i samråd med bransjeorganisasjonene for trafikkopplæringen i Norge.