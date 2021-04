Legger om E6 på Skjerdingstad igjen

Nyheter

Onsdag neste uke blir det trafikkomlegging på Skjerdingstad og Hofstad igjen, og prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier kan ikke love at det blir rette E6-strekninger og økning i hastigheten. Dagens midlertidige E6 har en del svinger for at veiarbeiderne skal ha alburom, og det er også flere små rundkjøringer.