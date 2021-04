Nyheter

- Det er ingen tvil om at dette er en sak som angår mange. Egentlig er det en gladsak. Her har vi en splitter ny skole, og vi kan få bukt med problemene med sprengt kapasitet på Høyeggen skole. Vi har med vilje bygd en stor Gimse skole, sa utvalgsleder Maren Grøthe (Sp) da utvalg for helse, oppvekst og kultur drøftet flytting av elever i nedre Melhus.