Måtte kjøpe inn sju lastestropper for å få kjøre videre

Nyheter

Tirsdag gjennomførte Statens vegvesen en kontroll av tunge kjøretøy på Sandmoen. 200 passerte over kontrollplassen, og 24 ble tatt ut til kontroll. Av dem fikk åtte bruksforbud. Fire fikk bruksforbud og gebyr for overlast, étt fikk bruksforbud for sikthindrende hylle, og tre fikk bruksforbud for manglende lastsikring. Én fører måtte kjøpe inn sju ekstra lastsikringsstropper for å få sikret lasten tilstrekkelig før videre kjøring, opplyser Statens vegvesen i en epost.