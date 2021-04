Har ventet i 17 år på boligfelt, og håper det nå kan det løsne

Grunneier Arild Eidem på Kvål fikk ideen om et boligfelt på eiendommen for 16 år siden. Men fortsatt må han vente på fylkeskommunen. Nå er melhuspolitikere er så lei av å vente at de vurderer å ta grep selv.