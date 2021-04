Har du hørt om Mussugata og Lauvsetgjerdet?

Nyheter

Utvalg for helse, oppvekst og kultur skal onsdag etter påske ta for seg navneforslagene til seks veier i Melhus. Dette er veier som ikke har offisielt navn fra før. Melhus har hatt et stort prosjekt med offisiell navngiving på veier og gater rundt om i kommunen, og er ferdig med navngiving av eksisterende veier.