Kan bli rekreasjonsløype for snøscooter i Almås

Etter hvert kan det bli rekreasjonsløype for snøscooter i Almås. I en orientering funnet i Midtre Gauldal kommunes postlister kan man blant annet lese at en prosjektgruppe rapporterer til formannskapet, samt at det er kommunestyret som skal vedta valg av trasé. Prosjektgruppa består av representanter fra næringslivet, landbruket, fjellstyrene, Statskog og administrasjonen. Dette opplyses i orienteringen, og ansvarlig enhet er Samfunnsutvikling og kultur.