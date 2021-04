Tingretten: Bruker 300 millioner kroner på "gaupterreng"

Nyheter

- Næringsarealet på Haukdalsmyra omfatter et nokså ensartet område, som til nå har vært skogbevokst og delvis myrlendt. Selv om ferdsel er noe preget av hindringer, av saksøker betraktes som «gaupterreng», anser retten at næringsområdet og leden frem til dette representerer et nokså typisk landbruksareal i Gauldalen, heter det i rettspapirene fra Sør-Trøndelag tingrett.