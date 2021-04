Skal bygge dyresykehus for hele Trøndelag

Nyheter

«Drømmeklinikken» står det på tegningene inne på personalrommet inne på Melhus dyreklinikk, og prosjektleder og veterinær Anna N. Rathe håper at det hun dyresykehuset kan åpnes våren 2023. Ambisjonen er å bygge et regionsykehus for kjæledyr, og sykehuset er planlagt bygd på ei tomt i nordenden av Melhus sentrum.