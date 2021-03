Magnus er ny kantor i Støren kirkelige fellesråd

Nyheter

- Mine besteforeldre bodde på Lundamo i flere tiår, og den gang jeg skulle døpes var Horg og Støren et felles prestegjeld. I utgangspunktet ønsket mine foreldre en dåp i Horg kirke, men det passet ikke med datoen. Da ble det Støren kirke, og det er morsomt å tenke på at jeg ble døpt her, forteller Kløften.