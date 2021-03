Ny rektor ved Gauldal videregående skole

Nyheter

I en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune kan man lese at Kirsti Welander er 53 år gammel og jobber for tiden som seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune. Tidligere har hun vært rektor ved Oppdal videregående skole. Hun har også vært ordfører i Oppdal kommune for Ap i fire år, fram til forrige kommunevalg.