Nyheter

En sjåfør er dømt i Sør-Trøndelag tingrett til 10.000 kroner i bot og 2000 kroner i saksomkostninger etter at hun nektet å godta et forelegg for å ha kjørt 109 km/t i 80-sonen på E6 på Heimdalsmyra. Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld, og hun har forklart at fartsoverskridelsen skyldtes nødrett. Politiet ga først sjåføren et forelegg på 8500 kroner, og det nektet sjåføren å godta.