Nyheter

- 1. mars flyttet vi inn i Stasjonsveien 11, som er det gamle bankbygget i Støren sentrum, like sør for Domus. Før vi flyttet var det flere som ikke visste at det var advokater her på Støren, så nå har vi blitt mer synlige, forteller advokat Anna Therese Flatmo og advokat Frode Kvernrød i Gauldalsadvokatene.