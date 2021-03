Sjåfør bedt om å ta seg en pause

Nyheter

Sjåføren hadde ifølge politiet flere ganger vært over gulstripa på E6, og en annen bilist meldte fra. Politiet stoppet sjåføren på Lundamo, like ved Horg kirke. Operasjonsleder Bjørnar Gaasvik sier det ble tatt alkotest av sjåføren, og at den ble funnet i orden.