Brann i hytte ved Bennavegen

Politiet fikk melding om brannen søndag klokka 13.40. Operasjonsleder Bjørnar Gaasvik opplyste at det brant innvendig i hytta. Rask slokking gjorde at flammene ikke fikk mer tak, og hytta er tilsynelatende intakt utvendig. Det var fare for spredning til et uthus dersom brannen hadde spredt seg utvendig. Ingen andre hytter i nærheten var truet.