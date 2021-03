Søker frivillige under vaksineringa

Nyheter

Lars Høiseth er én av dem som bidrar med praktisk hjelp under vaksineringa i Melhus bedehus. Melhus kommune opplyser at med bistand fra frivillige vil vaksineringa gå mest mulig smidig og effektivt.

- Jeg er pensjonist og har god tid, så jeg meldte meg. Jeg synes det er veldig greit å hjelpe til, sier Lars Høiseth.

Marit Skaanes har også vært med som frivillig noen uker.

- Jeg synes det er viktig å bidra. Det er kjempetrivelig å være med. Det er sosialt, og det jo også koselig i disse dager, sier hun i et intervju på nettsida til Melhus kommune. Her opplyses det at kommunen trenger flere. Særlig når massevaksineringa settes i gang rundt månedsskiftet april-mai.

Aktuelle arbeidsoppgaver er å ta imot dem som skal vaksineres, rydde, vaske overflater og sørge for god avstand. Det er påbudt med munnbind i lokalene, og det må følges opp. Noen er også parkeringsvakter og sjåfører for dem som trenger skyss.

Melhus kommune ønsker at frivillige registrerer seg i appen Nyby, som er kommunens plattform for å koble frivillige og oppdrag.

