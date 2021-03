Jernbanestasjon som blir fornyet

Nyheter

Allerede i 1864 var det jernbanestasjon på dette tettstedet, og stasjonen har spilt en stor rolle både når det gjelder dirigering på jernbanestrekninger og som venterom for reisende. Før i tida hadde toget tid nok til å stoppe her slik at reisende kunne få en matbit. Nå er venterommet uten luke, og mange foretrekker kanskje å vente ute for å unngå koronasmitte om det er i lufta. Venterommet er for øvrig oppgradert, og det er lett å komme seg inn dit enten en er til fots, har med barnevogn eller sitter i rullestol. Utvendig foregår det også en oppussing, og det er storstilt anleggsvirksomhet på stasjonsområdet.

Om du vet hvilken jernbanestasjon dette er, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 7.april. Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende SMS. Vinneren kunngjøres neste fredag, og premien er to flaxlodd. (Vi beklager at det sto feil dato i papiravisa for forrige konkurranse).

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Ler. Inger-Lise Krogstad fra Lundamo er trukket ut som vinner.