Melhus kan tape sju millioner på at fylkeskommunen ikke vil bygge gangvei

Melhus kommune har fått melding om at Trøndelag fylkeskommune har satt bygging av gangvei langs fylkesveien på Kvål på vent. Under formannskapsmøtet tirsdag fortalte kommunalsjef Morten Bostad om meldinga som kom i forrige uke, og som opprører politikerne. Mest opprørt er varaordfører Stine Estenstad (H), som i mange år har ivret for å få bygd en gang og sykkelvei opp til påtenkte boligområder på Kvål.