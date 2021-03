Nyheter

- NAF Sør-Trøndelag er skuffet over at utbedring av Klettkrysset ikke ble prioritert i NTP som nylig ble fremlagt. Vi mener det haster med å få bygget toplanskryss mellom E39 og R707, og er svært bekymret over trafikksikkerheten i området, heter det i en pressemelding fra NAF.