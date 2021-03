Måtte sette igjen pallene sine, men slipper sannsynligvis å spikre nye

Nyheter

Det ble nok ikke en dag helt som tenkt for lastebilsjåføren som kom kjørende opp Storlerbakken onsdag. Statens vegvesen hadde slått på varselslysene om at det var storbilkontroll på kontrollstasjonen på Sandmoen. Sjåføren ante nok hva som ventet og valgte å kjøre rett forbi.

- Lastebilføreren kjørte forbi kontrollen uten å stoppe. Nærmere kontroll avdekte at fører ikke hadde gyldig yrkessjåførkompetanse (YSK), og i tillegg fikk eier av lastebilen et overlastgebyr på 10550 kroner, sier Cato Andre Bakken i Statens vegvesen.

Fører anmeldes for å ikke stoppe for kontroll, samt manglende YSK. Overlasten på kjøretøyet var paller, som ble satt igjen på området for å komme ned til lovlig last. Så gjenstår det å se hva reaksjonen på anmeldelsen blir, om sjåføren får en bot eller spikre paller innenfor murene.

En annen fører anmeldes for utgått førerrett kl. C. og en lastebil ble stående med bruksforbud på grunn av ikke medbragt løyve, opplyser Bakken.