E6-sjokket: - Naturlig nok opplever vi forslaget som uaktuelt og uakseptabelt

- Vi som er direkte berørt av forslaget til nytt trasévalg, og som har fått beskjed om at våre eiendommer skal saneres dersom forslaget går igjennom, inviterer formannskapet til et snarlig møte og befaring. Naturlig nok opplever vi forslaget som uaktuelt og uakseptabelt, all den tid det foreligger en plan som ble godkjent etter en lang og demokratisk prosess, skriver Trond Are Berge fra Hovin i et brev til Melhus formannskap.