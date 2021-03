Dømt til fengsel etter utforkjøring

Nyheter

Melhussjåføren i 40-årene var tiltalte for kjøring med minst 1,35 på 1. juledag i fjor. Ifølge tiltalen kjørte sjåføren utfor og pådro seg alvorlig personskade. I retten forklarte sjåføren at livet hennes i fjor var et eneste kaos der et nært familiemedlem døde, hun ble permittert og fikk beskjed om at hun måtte flytte fra familieboligen på grunn av dødsfallet til det nære familiemedlemmet. I tillegg skulle hun ta seg av sin syke mor.