Melhusfirma vokser i et hardt marked

Nyheter

Entreprenørbedriften Totalmaskin ble etablert i 2011, og har nå vokst så mye at nye lokaler er neste trinn. Daglig leder og storaksjonær Håvard Myklebost forteller at bedriften har 21 ansatte, og driver med betongarbeid og grunnarbeid. Den holder til i Hofstad næringspark, og fikk torsdag utdelt merket som viser at bedriften er et Miljøfyrtårn.