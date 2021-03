Nyheter

Fredag ble det kjent at samferdselsminister Knut Arild Hareide ikke har funnet penger til bygging av to-plans kryss på Klett. Det medfører nå at det etter all sannsynlighet blir satt i gang midlertidige tiltak, som å bygge et ekstra kjørefelt inn mot krysset, og en egen avkjøring for de som skal mot Leinstrand og Byneset.