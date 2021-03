Påskeråd for å stoppe koronasmitte: Reis minst mulig

Nyheter

- Unngå påskereiser til og fra områder med mye smitte, sa trondheimsordfører Rita Ottervik under en pressekonferanse fredag.

Frykter smittesmell etter påske

Ordførerne i blant annet Melhus, Midtre Gauldal, Trondheim og Stjørdal er veldig tydelige i rådet for påska. Trøndelag har lite koronasmitte nå bortsett fra et lite utbrudd i Oppdal, men frykten ordførerne og helsepersonell har, er at Trøndelag får mye koronasmitte slik en så etter jul. Melhus var blant de kommunene som plutselig fikk det ene smittetilfellet etter det andre.

Rådet er altså at en reiser minst mulig i påska, men at det er ok å reise til hytta. Om en reiser som følge av familiære og sosiale årsaker, rådes en til å følge de strengeste forholdsregler for å unngå smitte. Videre anbefales folk å ha få kontakter i dagene før en skal ut og reise, og holder god avstand.

Før i uka hadde kommuneoverlegene i Trondheim og kommunene rundt felles møte, og ordførerne i de samme kommunene er enige i det sterke rådet om å unngå reiser.

Advarer mot smittetrykket i Oslo

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal minnet om at smittetrykket i Oslo er høyt, og at det har dukket opp et virus som er mer smittsomt enn det første koronaviruset. Vigdenes understreket budskapet om å begrense påskereiser.

- Ikke reis til Oslo og ikke ta imot besøk fra Oslo. Avlys besøk fra Oslo om det er planlagt, sa Vigdenes.

Vigdenes takket for innsatsen fra innbyggerne i Trøndelag.

- Sammen skal vi klare å stå løpet ut, sa Vigdenes.

Ordførerne anbefaler også at en handler inn på hjemstedet om en skal reise til hytta, og at en unngår kontakt utover egen husstand, de første 5-7 dagene etter en reise eller om en har hatt besøk fra et område med høyt smittetrykk.

Terskelen for å ta en covid-19-test skal være lav, ble det understreket av kommuneoverlege Tove Røsstad.

- Før jul var Trøndelag et grønt område, og så ble det mye smitte. Vi fikk mange små utbrudd, og vi klarte ikke å spore alle. Noen av dem som kommer i påska, vil være smittet. Vi vil ha kontroll. For å få det, må vi teste og spore raskt. Da kan ikke antallet være stort, sa Røsstad.

Til stede under pressekonferansen er ordfører Jorid Jagtøyen, mens ordfører Sivert Moen er med på digitalt vis.

- Klarer vi å følge alle rådene, er det god sjanse for at det blir en god påske, sa kommunedirektør Morten Volden i Trondheim kommune.

Folk ble også oppfordret til å tenke på at noen kan være ensomme i påska, og at det går an å ha kontakt over for eksempel pr. telefon.

