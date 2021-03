Bilfirma kan bli tvangsoppløst

Nyheter

I en kjennelse i Sør-Trøndelag tingrett kommer det fram at bilfirmaet Aina Bilsalg AS kan bli tvangsoppløst. Årsaken er at Foretaksregisteret har sendt melding om at Aina Bilsalg AS ikke på lovlig måte har sendt melding til Foretaksregisteret om et styre som oppfyller aksjelovens krav innen den fristen registeret har kunngjort.