Nye sjefer ansatt i Skaun

Nyheter

Skaun kommune har nå avsluttet prosessen med å tilsette tre kommunalsjefer pluss økonomisjef. Hege Røttereng er blir kommunalsjef for oppvekst, Helene Øvrelid kommunalsjef for samfunnsutvikling og Asbjørn Strømmen kommunalsjef for helse og mestring. Frode Haugskott er ansatt i stillingen som økonomisjef.