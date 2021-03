Fikk hjelp av politiet da et vogntog ble sjekket

Nyheter

Et utenlandsk vogntog fikk bruksforbud og føreren ble anmeldt av sikthindringer under en kontroll på Sandmoen natt til onsdag. Politiet ble kontaktet for bistand, og de overtok saken, opplyser vegvesenets kontroller Arild Forfot i sin rapport. Føreren av vogntoget fikk også et gebyr på 7500 kronerda han manglet fem kjettinger.