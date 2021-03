E6-saken: - 110-grensen er satt for at samfunnsøkonomien i prosjektet skal bli bedre

Nyheter

- 110-grensen er satt for at samfunnsøkonomien i prosjektet skal bli bedre. Når man regner lønnsomhet på et veiprosjekt er det avgjørende at tidsbruken blir vesentlig lavere enn dagens. Statens vegvesen hadde nok planlagt for 90-sone som maks hastighet, men da var dette prosjektet langt ned på prioriteringslisten i Nye Veier sin portefølje. Når vi i tillegg også får en mer trafikksikker løsning med mye firefelts vei med midtdeler og gode siktlinjer, vil dette bli en god løsning, sier stortingsrepresentant Jon Gunnes (V). Stortingsrepresentanten fra Trondheim sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.