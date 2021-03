Nyheter

Bakgrunnen for dette er at kommunen trenger fokus på vekst og arbeidsplasser etter at Norsk Kylling skal flytte ut av kommunen. En viktig satsing er nærings- og boligområder i Støren Sør. En annen satsing er at kommunen vurderer å søke status som regional omstillingskommune, i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune. Dette opplyser kommunen i en pressemelding.