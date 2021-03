Endring for Frivilligsentralen

Nyheter

Under kommunestyremøtet vedtok politikerne at dagens organisering av Melhus frivilligsentral skal avvikles. Dette innebærer at styret og årsmøtet avvikles, og at vedtektene for Frivilligsentralen også endres. Kommunestyret har vedtatt at Melhus frivilligsentral skal inngå som en tjeneste under enheten kultur og fritid.