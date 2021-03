Basketak på bensinstasjon da mann skulle ta ut penger

Nyheter

Mandag klokka 23.55 fikk politiet melding om at kunder oppførte seg truende på bensinstasjonen YX 7-Eleven Kvål. Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at kunder skal ha revet løs ting, og at ansatte følte seg utrygge.

- En mann skulle ta ut penger, og så virket ikke kortet. Det skal da ha oppstått et basketak der to damer slo på mannen. De hadde blitt lovet penger av mannen, og så virket ikke kortet, sier Skårsmoen.

Politiet rykket ut til stedet, og damene skal da ha forsvunnet.

- Politiet tok med seg mannen fra Kvål og fraktet ham til Melhus. Det er nå opp til 7-Eleven om de vil anmelde noe. Politiet fikk ikke tak i damene som skal ha vært involvert i basketaket, sier Skårsmoen.