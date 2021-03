Stakk av fra politiet på snøscooter og ble tatt med heimbrent

Nyheter

En melhusbygg i starten av 30-årene er dømt til 21 dagers betinget fengsel, ei bot på 50.000 kroner, tap av førerrett i 18 måneder og krav om at han må ta førerkortet helt på nytt om han vil ha førerrett igjen. Med i dommen i Sør-Trøndelag tingrett er også inndragning av ni liter heimbrent. I retten erkjente den tiltalte straffeskyld for fem av tiltalepostene, mens et punkt om produksjon av heimbrent ble frafalt av aktor.