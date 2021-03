Ny og kanskje for smal

Nyheter

Denne brua er over E6, og er av nyere dato. Byggeperioden var lang. Det er imidlertid usikkert om den er bred nok når Nye Veier skal bygge firefelts motorvei gjennom Melhus. 110-sone krever rette strekninger, og så trengs det areal til en firefelts vei. For noen år siden utbedret Statens vegvesen veistrekninga slik at det ble midtdeler. I nærheten ligger to større tettsteder, det ene i en annen kommune. Det andre tettstedet har innbyggere som til sitt store sjokk, opplever at ny E6 kan ta mange eiendommer. Dette tettstedet har hatt bebyggelse i flere tusen år, og kan ha blitt utsatt for flere store ras.