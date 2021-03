Trønderbladet økte opplaget med ti prosent

Nyheter

I løpet av 2020 økte Trønderbladet avisopplaget fra 4.404 til 4.846. Dette er en vekst på ti prosent, og plasserer Trønderbladet på en andreplass blant fylkets framgangsrike aviser. Hele 17 av 25 aviser opplevde vekst. Dette viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening som ble offentliggjort onsdag denne uka.

Best i Polaris

I aviskonsernet Polaris Media var det ingen som slo Trønderbladet i opplagsvekst i Trøndelag i fjor.

Trønderbladet har i flere år vært helt i toppen i opplagsvekst i Trøndelag. I 2018 på en tredjeplass, og i 2019 på en femteplass, blant alle avisene i fylket.

Redaktør Lars Østraat sier dette er svært gledelig.

- Dette er svært gode tall for oss, og en vekst vi ikke har opplevd på mange, mange år. Vi er kjempeglade og ikke så rent lite stolte også, uttaler han.

Han nevner flere årsaker til suksessen.

- Vi jobber hele tiden med å utvikle oss videre. Sammen med våre søsteraviser i Polaris Media gjør vi det vi kan for å øke kvaliteten på nær sagt alt, og gi leserne mer av det de vil ha. Dette har gitt oss lesertall som er langt høyere enn de var for bare ett år siden, sier han.

Koronaen påvirket

Østraat nevner også at koronaen har virket inn på situasjonen.

- Da koronapandemien eksploderte så vi at folk virkelig ville ha lokale nyheter. Og det er ingen som dekker de løpende nyhetene i Gauldalen på samme måte som oss. Det har vi sett på koronapandemien, og vi ser det nå på E6-sjokket på Hovin, sier redaktøren.

I fjor kom Trønderbladet for alvor i gang med streaming, og det gav mange nye abonnenter.

- Livestreaming var noe leserne virkelig satte pris på! Vi streamet både fra Melhus Cup, kretsfinalene i fotball og bilsport fra Bollandsmoen, for å nevne noe. Vi solgte svært mange abonnement på dette, og i år planlegger vi å streame mye mer. Så følg med på tronderbladet.no, sier Lars Østraat.

Gauldalsposten nede på bare 1.403

Avisene Gaula og Gauldalsposten går begge tilbake i opplag, ifølge Mediebedriftenes Landsforening. Størst var tilbakegangen for Gauldalsposten, med 9,1 prosent. De mistet 140 abonnenter i fjor. Gaula går tilbake med 0,8 prosent. Tabellen viser at bare to av de 25 avisene i Trøndelag hadde større tilbakegang enn Gauldalsposten, nemlig Klæbuposten og Søvesten.

Trenden viser at det er lokalavisene som øker mest i fylket. I prosent kommer Adresseavisen på en sjuendeplass, med 6,3 prosent vekst. Men når det gjelder antall øker de med nesten 4.500 i opplag. Blant lokalaviser som kriger med Trønderbladet om stor opplagsøkning er Innherred, Hitra-Frøya, Fjell-Ljom og Frostingen, som alle hadde en opplagsvekst på over seks prosent.

Opplagsvinneren OPP ble ved årsskiftet 2021 slått sammen med Opdalingen.