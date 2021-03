Kan miste huset - inviterer to statsråder til Hovin

Nyheter

- Undertegnede inviterer med dette Samferdselsministeren til befaring og orientering om nylig offentliggjorte planer fra NV om forslag til en ny trasè, som blant annet vil medføre sanering av et gårdsbruk og syv eller flere eneboliger på Hovin, som er ei bygd like nord for Støren, skriver Trond Are Berge i et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).