Midtre Gauldal får støtte til bredbånd, men ikke til alle prosjektene

Nyheter

Når det gjelder status på bredbåndsutbygging i Midtre Gauldal, så sendte kommunen en søknad til Trøndelag fylkeskommune om støtte for bredbåndsutbygging 30. april 2020. Det ble søkt om støtte for utbygging i følgende områder i prioritert rekkefølge: 1. Øst for Singsås - kommunegrensa langs fylkesveg 30. 2. Sør for Soknedal - Garli langs E6. 3. Hauka Heggvollen - Flatåsen. 4. Sør for Soknedal, Sørbygda, Ås - Sommervollen. 5. Singsås – Forbygda.