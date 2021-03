Får ta ut vann fra Kaldvella til produksjon av fisk

Nyheter

Kaldvella er ei sideelv til Gaula, og viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Det skal legges til rette for fiskevandring i øvre del av Kaldvella ved at nedre terskel blir fjerna, og at det blir etablert toveis fiskepassasje forbi øvre terskel ved inntaket til anlegget.