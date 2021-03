Politiet ble tilkalt til fest på Hovin

Nyheter

Like over midnatt lørdag kveld fikk politiet melding fra en privat adresse på Hovin om uenighet og krangel. Dette førte til at mann ble dyttet inn i en vegg. Politiets operasjonsleder sier det ikke oppstod personskade. En politipatrulje ankom stedet. Den mistenkte ville ikke forklare seg, og ble seinere bortvist fra stedet, ifølge politiet.