Tog sporet av i djupsnøen på Røros

Ingen personer ble skadd da et tog ved 18-tida lørdag sporet av like sør for Røros stasjon.

Sørgående tog på Rørosbanen endte lørdag i snøfonna, kort tid etter avgang fra Røros stasjon, skriver Arbeidets Rett.

Togselskapet SJ opplyser til avisen at det hadde pakket seg så mye snø på skinnegangen at toget rett og slett skled av skinnegangen.

Toget hadde en hastighet på rundt 20 kilometer i timen da ulykken skjedde. Ifølge Rørosnytt var det fire passasjerer og tre ansatte om bord i toget. Ingen av dem ble skadd hendelsen.

Ved 22-tiden opplyser Bane Nor på sine nettsider at avsporingen fører til at det er stengt ved stasjonen. Det er ikke kjent hvor lang tid det vil være stengt. Bergingsarbeidet vil pågå utover natta, og det er ventet at togtrafikken kan kjøre ordinær rutetid søndag morgen.

