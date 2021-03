Oppgraderte uværsvarselet for Trøndelag

Nyheter

Meteorologisk institutt oppgraderte lørdag ettermidag farevarselet fra gult til orange. Dette gjaldt et polart lågtrykk som var undervegs fra nordvest. Det var ventet vindkast opp i 22 meter i sekundet i Melhus og 25 meter i sekundet i Budal. Den verste vinden ville opptre seint lørdag kveld. Men var ventet at vinden ville løye utover natta. Et par timer over midnatt ble farevarselet opphevet.