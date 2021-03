Her har det vært fabrikker og flere skoler

Nyheter

Dette tettstedet opplever mye gjennomfartstrafkk spesielt i helgene for da skal mange til og fra hytta. I den andre enden av turen venter kanskje Røros. Når en passerer tettstedet, kan en ane at det har vært en annen tid. Her har det vært skofabrikk, ryggsekkfabrikk og mekaniske verksteder, og det har nok også vært butikker. Skolen er også lagt ned. Stedet er også kjent for en skiløper på verdensnivå, og gårder på stedet er ifølge Wikipedia, nevnt i Snorres Heimskringla. Toppen i bakgrunnen er for øvrig et landemerke, og benevnes også som Sukkertoppen.