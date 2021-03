Tvangsflytter barn fra nye Gimse skole: - Kostnaden for barna det gjelder kan bli stor. For stor

Nyheter

- Ved å eventuelt «tvangsflytte» veletablerte og trygge barn midt i skoleløpet på Gimse skole, vil det medføre at de må bli kjent med en ny skole, med nye medelever og med nye voksne. Oppsplitting fra storesøsken som er så gamle at de får fullføre løpet på Gimse skole er også uheldig. Vi anser risikoen som stor for at en slik flytting av barn i en sårbar alder kan medføre utrygghet og betydelige utfordringer for våre barn. Slik vi ser det bør barna som har startet på Gimse skole få avslutte hele sitt løp der, skriver foreldre til barn i Gimsmarkvegen i et høringsinnspill om endring av skolekretser.