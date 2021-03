Nyheter

- Vi i Arbeiderpartiet skjønner godt frustrasjonen og er veldig enig med foreldrene her. Vi har ingen tro på at vi skal tvangsflytte elever som allerede er i et etablert miljø. De som har startet på Høyeggen bør få fullføre der. Så kan de nye skolekretsene gjelde for de nye som starter, sier Jørn Ove Moen (Ap), medlem av utvalg for helse, oppvekst og kultur samt kommunestyrerepresentant.