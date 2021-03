Nå er det klart hva som skjer med sykehjemmet på Hølonda

Nyheter

Med 21 mot 16 stemmer har Melhus kommunestyre vedtatt at rådmannen skal legge fram en plan for utvikling av Hølonda helse- og omsorgssenter. I vedtaket står det at flertallet (Sp, H, ML og Frp) ønsker å opprettholde sykehjemsplassene, men er åpen for å se på forslag fra rådmannen til hvordan sykehjemmet kan drives på forsvarlig vis.